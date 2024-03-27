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Авіаудар по Харкову та інші обстріли регіону – зведення Генштабу ЗСУ

Події 20:08   27.03.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Харкову та інші обстріли регіону – зведення Генштабу ЗСУ

Доба на Харківщині пройшла без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів по Харкову, Ветеринарному, Новоєгорівці, Іванівці та Кислівці.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині пройшла без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".