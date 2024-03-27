Авіаудар по Харкову та інші обстріли регіону – зведення Генштабу ЗСУ
Доба на Харківщині пройшла без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Водночас ворог завдав авіаударів по Харкову, Ветеринарному, Новоєгорівці, Іванівці та Кислівці.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 20:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині пройшла без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".