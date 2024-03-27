Авіаудар по Харкову та інші обстріли регіону – зведення Генштабу ЗСУ

Доба на Харківщині пройшла без наступальних дій з боку військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів по Харкову, Ветеринарному, Новоєгорівці, Іванівці та Кислівці.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.