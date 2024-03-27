Почему Patriot до сих пор не закрывают небо над Харьковом — Зеленский (видео)

Авиаудар по Шевченковскому району Харькова около 16 часов прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его данным, пострадали по меньшей мере 19 гражданских.

«В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — написал Зеленский в Telegram.

Он также напомнил, что на данный момент известно об одном погибшем мужчине.

«Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и «Шахедов». Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре», — констатировал Зеленский.

Видео: Telegram Владимира Зеленского

Президент подчеркнул, что жизненно важные задачи сейчас — это укрепление ПВО и ускорение предоставления Украине F-16.

«Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и громад, которые страдают от российских террористов. Ежедневно работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины», — заверил Зеленский.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове около 15:50. Удар пришелся по району института неотложной хирургии, сообщил мэр Игорь Терехов. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. Повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, выбито более 300 окон. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).