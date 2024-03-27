Чому Patriot досі не закривають небо над Харковом – Зеленський (відео)

Авіаудар по Шевченківському району Харкова близько 16-ї години прокоментував президент Володимир Зеленський. За його даними, постраждали щонайменше 19 цивільних.

“Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Усім постраждалим надається необхідна допомога“, – написав Зеленський у телеграмі.

Він також нагадав, що на цей час відомо про одного загиблого чоловіка.

“Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «шахедів». Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі“, – констатував Зеленський.

Відео: телеграм Володимира Зеленського

Президент наголосив, що життєво важливі завдання зараз – це зміцнення ППО та прискорення надання Україні F-16.

“Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України“, – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 15:50. Удару зазнав район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Ігор Терехов. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. Пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, вибито понад 300 вікон. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).