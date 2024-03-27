Удар БПЛА по Изюму: опубликованы фото разрушений

Ночью российские БПЛА «Шахед» рушили и без того разрушенный Изюм. Пострадал местный житель, «прилет» пришелся по зданию гимназии.

«27 марта около 3:15 враг совершил атаку беспилотниками по г. Изюм. Повреждена гимназия и близлежащие жилые дома. Получил ранение 62-летний гражданский мужчина – охранник указанного образовательного учреждения. Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и полиция на месте задокументировали последствия атаки.

Напомним, в 02:14 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников — из Сумской области через Харьковскую. Утром ГСЧС проинформировала о том, что из-за атаки беспилотника в Изюме произошел пожар. В Генштабе сообщили, что из 13 «шахедов», атаковавших Украину, 10 сбили.