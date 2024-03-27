Удар БПЛА по Изюму: опубликованы фото разрушений
Ночью российские БПЛА «Шахед» рушили и без того разрушенный Изюм. Пострадал местный житель, «прилет» пришелся по зданию гимназии.
«27 марта около 3:15 враг совершил атаку беспилотниками по г. Изюм. Повреждена гимназия и близлежащие жилые дома. Получил ранение 62-летний гражданский мужчина – охранник указанного образовательного учреждения. Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры и полиция на месте задокументировали последствия атаки.
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Напомним, в 02:14 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников — из Сумской области через Харьковскую. Утром ГСЧС проинформировала о том, что из-за атаки беспилотника в Изюме произошел пожар. В Генштабе сообщили, что из 13 «шахедов», атаковавших Украину, 10 сбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, прокуратура, разрушения, руйнування, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российские БПЛА «Шахед» рушили и без того разрушенный Изюм. Пострадал местный житель, «прилет» пришелся по зданию гимназии".