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Удар БПЛА по Ізюму: опубліковано фото руйнувань

Події 09:24   27.03.2024
Оксана Горун
Удар БПЛА по Ізюму: опубліковано фото руйнувань

Вночі російські БПЛА “Шахед” руйнували й без того зруйнований Ізюм. Постраждав місцевий житель, “приліт” припав по будівлі гімназії.

27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки. Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Приліт "шахеда" в Ізюмі вночі 27 березня 2024 4

Прокурори та поліція на місці задокументували наслідки атаки.

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Приліт "шахеда" в Ізюмі вночі 27 березня 2024 6

Нагадаємо, о 02:14 Повітряні сили ЗСУ повідомили  про рух ворожих безпілотників із Сумської області через Харківську. Вранці ДСНС поінформувала про те, що через атаку безпілотника в Ізюмі сталася пожежа. У Генштабі повідомили, що із 13 “шахедів”, які атакували Україну, 10 збили.

Приліт "шахеда" в Ізюмі вночі 27 березня 2024 7

Приліт "шахеда" в Ізюмі вночі 27 березня 2024 5

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 09:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі російські БПЛА “Шахед” руйнували й без того зруйнований Ізюм. Постраждав місцевий житель, “приліт” припав по будівлі гімназії".