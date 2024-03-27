Удар БПЛА по Ізюму: опубліковано фото руйнувань
Вночі російські БПЛА “Шахед” руйнували й без того зруйнований Ізюм. Постраждав місцевий житель, “приліт” припав по будівлі гімназії.
“27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки. Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори та поліція на місці задокументували наслідки атаки.
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Нагадаємо, о 02:14 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників із Сумської області через Харківську. Вранці ДСНС поінформувала про те, що через атаку безпілотника в Ізюмі сталася пожежа. У Генштабі повідомили, що із 13 “шахедів”, які атакували Україну, 10 збили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, прокуратура, руйнування, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі російські БПЛА “Шахед” руйнували й без того зруйнований Ізюм. Постраждав місцевий житель, “приліт” припав по будівлі гімназії".