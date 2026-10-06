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Завершили разбирать завалы на месте ударов КАБ 5 октября в Харькове

Происшествия 22:33   06.10.2026
Оксана Якушко
Завершили разбирать завалы на месте ударов КАБ 5 октября в Харькове

В Харькове закончили разбирать завалы на местах попадания вражеских управляемых авиабомб по предприятию и жилому массиву в Слободском районе, сообщила ГСЧС.

К аварийно-спасательным работам привлекли личный состав и технику ГСЧС Харьковщины и Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Донецк-Луганск» ГСЧС Украины.

Также спасателям, работавшим на двух локациях, помогали городские коммунальщики города. Они расчищали завалы и демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции многоквартирного жилого дома и производственного здания.

Напомним, КАБами атаковали россияне Харьков днем 5 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Еще 59 пострадали, среди них 3 детей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 22:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове закончили разбирать завалы на местах попадания вражеских управляемых авиабомб по предприятию и жилому массиву в Слободском районе, сообщила ГСЧС.".