Завершили разбирать завалы на месте ударов КАБ 5 октября в Харькове

В Харькове закончили разбирать завалы на местах попадания вражеских управляемых авиабомб по предприятию и жилому массиву в Слободском районе, сообщила ГСЧС.

К аварийно-спасательным работам привлекли личный состав и технику ГСЧС Харьковщины и Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Донецк-Луганск» ГСЧС Украины.

Также спасателям, работавшим на двух локациях, помогали городские коммунальщики города. Они расчищали завалы и демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции многоквартирного жилого дома и производственного здания.

Напомним, КАБами атаковали россияне Харьков днем 5 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Еще 59 пострадали, среди них 3 детей.