В Дії выбирают название для ЮЖД, которая охватывает Харьковщину и Сумщину
Опрос, как переименовать ЮЖД, будет продолжаться до 17 марта, сообщают в «Укрзалізниці».
«Время выбрать новое название для ЮЖД, охватывающей территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей», — призывают в «Укрзалізниці».
«Избавляемся от всего русского. За прошедшую неделю более 1,1 млн украинцев проголосовали в Действии за переименование Юго-Западной железной дороги. Новое название – Центральная».
Как распределились голоса:
Центральная железная дорога — 417,2+ тысяч голосов
Киевская — 328,6 + тысяч
Столичная — 242,4 тысячи
Северная — 138,9 тысяч
Продолжаем переименовывать железную дорогу. Напоминаем, что две ветви «Укрзалізниці» – Юго-Западная и Южная – получили названия по географической привязке к российской империи. Хотя территориально расположены в совсем других регионах.
Опрос продлится до 17 марта. Успейте проголосовать в приложении!
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 12:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опрос, как переименовать ЮЖД, будет продолжаться до 17 марта, сообщают в «Укрзалізниці».".