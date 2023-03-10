В Дії выбирают название для ЮЖД, которая охватывает Харьковщину и Сумщину

Опрос, как переименовать ЮЖД, будет продолжаться до 17 марта, сообщают в «Укрзалізниці».

«Время выбрать новое название для ЮЖД, охватывающей территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей», — призывают в «Укрзалізниці».

«Избавляемся от всего русского. За прошедшую неделю более 1,1 млн украинцев проголосовали в Действии за переименование Юго-Западной железной дороги. Новое название – Центральная».

Как распределились голоса:

Центральная железная дорога — 417,2+ тысяч голосов

Киевская — 328,6 + тысяч

Столичная — 242,4 тысячи

Северная — 138,9 тысяч

Продолжаем переименовывать железную дорогу. Напоминаем, что две ветви «Укрзалізниці» – Юго-Западная и Южная – получили названия по географической привязке к российской империи. Хотя территориально расположены в совсем других регионах.

Опрос продлится до 17 марта. Успейте проголосовать в приложении!

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