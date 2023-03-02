Экспресс из Харькова в Сумы возвращается на маршрут

Первый рейс «Слобожанского экспресса» по маршруту «Харьков — Сумы — Конотоп» отправится сегодня, 2 марта, сообщили в Укрзалізниці.

«Сегодня Укрзалізниця возобновляет курсирование Слобожанского экспресса!», — проинформировала пресс-служба «УЗ».

Железнодорожники сообщили, что экспресс будет курсировать по следующему расписанию:

✅Региональный экспресс №805/806 Харьков — Сумы — Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

✅Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

«У поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе», — дополнили в Укрзалізниці.

На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКр-3. Он прошел плановый ремонт.