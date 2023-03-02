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Экспресс из Харькова в Сумы возвращается на маршрут

Общество 10:51   02.03.2023
Оксана Горун
Экспресс из Харькова в Сумы возвращается на маршрут Фото: Укрзалізниця

Первый рейс «Слобожанского экспресса» по маршруту «Харьков — Сумы — Конотоп» отправится сегодня, 2 марта, сообщили в Укрзалізниці.

«Сегодня Укрзалізниця возобновляет курсирование Слобожанского экспресса!», — проинформировала пресс-служба «УЗ».

Железнодорожники сообщили, что экспресс будет курсировать по следующему расписанию:

✅Региональный экспресс №805/806 Харьков — Сумы — Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

✅Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

«У поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе», — дополнили в Укрзалізниці.

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На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКр-3. Он прошел плановый ремонт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый рейс «Слобожанского экспресса» по маршруту «Харьков — Сумы — Конотоп» отправится сегодня, 2 марта, сообщили в Укрзалізниці".