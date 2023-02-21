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Укрзалізниця: Харьковская железная дорога избавится от названия «Южная»

Общество 16:28   21.02.2023
Оксана Якушко
Укрзалізниця: Харьковская железная дорога избавится от названия «Южная»

Два региональных филиала Укрзалізниці избавятся от устаревших названий «Южная железная дорога» и «Юго-Западная железная дорога» в рамках программы «Железная украинизация».

Региональные филиалы «Южная железная дорога» и «Юго-Западная железная дорога» изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта, сообщил председатель правления общества Александр Камышин во время презентации этой программы 21 февраля 2023 года.

«Почему железная дорога с центром в столице называется «Юго-Западная», а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, — «Южная»? Это засилье имперской, русской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Именно поэтому в рамках нашей программы «Железная украинизация» мы изменим на этот раз и навсегда», — объяснил он.

По словам Александра Камышина, процесс переименования региональных филиалов завершат в 2023 году.

АО «Укрзализныця» начала трехлетнюю программу «Железная украинизация», цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта. Комплексная программа рассчитана на 2023-2025 гг. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что связывает железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и т.д.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два региональных филиала Укрзалізниці избавятся от устаревших названий «Южная железная дорога» и «Юго-Западная железная дорога» в рамках программы «Железная украинизация».".