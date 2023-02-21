Укрзалізниця: Харківська залізниця позбудеться застарілої назви «Південна»

Дві регіональні філії Укрзалізниці позбудуться застарілих назв “Південна залізниця” та “Південно-Західна залізниця” в рамках програми «Залізна українізація».

Регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту, повідомив голова правління товариства Олександр Камишін під час презентації цієї програми 21 лютого 2023 року.

«Чому залізниця із центром у столиці має назву «Південно-Західна», а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — «Південна»? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди», — пояснив він.

За словами Олександра Камишіна, процес перейменування регіональних філій буде завершено у 2023 році.

АТ «Укрзалізниця» розпочала трирічну програму «Залізна українізація», яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що повʼязує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.