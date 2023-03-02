Live
  • Четвер 02.03.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Експрес Харків – Суми – Конотоп повертається на маршрут

Суспільство 10:51   02.03.2023
Оксана Горун
Експрес Харків – Суми – Конотоп повертається на маршрут

Перший рейс “Слобожанського експресу” маршрутом “Харків – Суми – Конотоп” відправиться сьогодні, 2 березня, повідомили в Укрзалізниці.

“Сьогодні Укрзалізниця відновлює курсування Слобожанського експресу!” – поінформувала пресслужба “УЗ”.

Залізничники повідомили, що експрес курсуватиме за таким розкладом:

✅Регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

✅Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

“Потяг матиме 8 зупинок, у тому числі в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі”, — доповнили в Укрзалізниці.

Читайте також: Укрзалізниця: Харківська залізниця позбавиться назви “Південна”

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3. Він пройшов плановий ремонт.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

19:25
До Польщі – менше ніж за добу: перший поїзд поїхав із Харкова до Перемишля
11:02
У метро Харкова збільшили інтервали між поїздами
12:52
Через ракетну атаку на Харківщині змінився рух приміських поїздів
12:14
На Харківщині перебої в русі електричок, затримуються потяги
12:54
З Харкова запускають рейс до Польщі через Київ – Укрзалізниця

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Експрес Харків – Суми – Конотоп повертається на маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 10:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший рейс “Слобожанського експресу” маршрутом “Харків – Суми – Конотоп” відправиться сьогодні, 2 березня, повідомили в Укрзалізниці".