Експрес Харків – Суми – Конотоп повертається на маршрут

Перший рейс “Слобожанського експресу” маршрутом “Харків – Суми – Конотоп” відправиться сьогодні, 2 березня, повідомили в Укрзалізниці.

“Сьогодні Укрзалізниця відновлює курсування Слобожанського експресу!” – поінформувала пресслужба “УЗ”.

Залізничники повідомили, що експрес курсуватиме за таким розкладом:

✅Регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

✅Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

“Потяг матиме 8 зупинок, у тому числі в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі”, — доповнили в Укрзалізниці.

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3. Він пройшов плановий ремонт.