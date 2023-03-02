Експрес Харків – Суми – Конотоп повертається на маршрут
Перший рейс “Слобожанського експресу” маршрутом “Харків – Суми – Конотоп” відправиться сьогодні, 2 березня, повідомили в Укрзалізниці.
“Сьогодні Укрзалізниця відновлює курсування Слобожанського експресу!” – поінформувала пресслужба “УЗ”.
Залізничники повідомили, що експрес курсуватиме за таким розкладом:
✅Регіональний експрес №805/806 Харків — Суми — Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.
✅Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
“Потяг матиме 8 зупинок, у тому числі в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі”, — доповнили в Укрзалізниці.
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На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3. Він пройшов плановий ремонт.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший рейс “Слобожанського експресу” маршрутом “Харків – Суми – Конотоп” відправиться сьогодні, 2 березня, повідомили в Укрзалізниці".