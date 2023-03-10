У Дії обирають назву для Південної залізниці, яка охоплює Харківщину

Опитування, як перейменувати Південну залізницю, триватиме до 17 березня, повідомляють в «Укрзалізниці».

«Час вибрати нову назву для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей», – закликають в «Укрзалізниці».

«Позбавляємося від усього російського. Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нова назва — Центральна».

Як розподілилися голоси:

Центральна залізниця — 417,2+ тисяч голосів

Київська — 328,6+ тисяч

Столична — 242,4 тисячі

Північна — 138,9+ тисяч

Продовжуємо перейменовувати залізницю. Нагадуємо, що дві гілки Укрзалізниці — Південно-Західна та Південна — отримали назви за географічною прив’язкою до російської імперії. Хоча територіально розміщені в зовсім інших регіонах.

Опитування триватиме до 17 березня. Встигніть проголосувати в застосунку!