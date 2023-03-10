У Дії обирають назву для Південної залізниці, яка охоплює Харківщину
Опитування, як перейменувати Південну залізницю, триватиме до 17 березня, повідомляють в «Укрзалізниці».
«Час вибрати нову назву для Південної залізниці, яка охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей», – закликають в «Укрзалізниці».
«Позбавляємося від усього російського. Протягом минулого тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Нова назва — Центральна».
Як розподілилися голоси:
Центральна залізниця — 417,2+ тисяч голосів
Київська — 328,6+ тисяч
Столична — 242,4 тисячі
Північна — 138,9+ тисяч
Продовжуємо перейменовувати залізницю. Нагадуємо, що дві гілки Укрзалізниці — Південно-Західна та Південна — отримали назви за географічною прив’язкою до російської імперії. Хоча територіально розміщені в зовсім інших регіонах.
Опитування триватиме до 17 березня. Встигніть проголосувати в застосунку!
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 12:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опитування, як перейменувати Південну залізницю, триватиме до 17 березня, повідомляють в «Укрзалізниці».".