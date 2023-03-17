В «Дії» выбрали новое название для Южной железной дороги
Фото: Павел Велицкий
Не Южная, а Харьковская – большинство пользователей «Дії» поддержали именно такой вариант переименования ЮЖД.
«К опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей. Большинство из них поддержали вариант «Харьковская железная дорога» — 335,6 тысяч голосов», — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Отметим, что участники Харьковской топонимической группы, обсуждая предложенные варианты переименований, склонялись к другому — Слободской. Это название железной дороги, проходящей по территории Харьковщины, историческое. Так она называлась до переименования в «Южную».
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Ранее Юго-западную железную дорогу в Украине пользователи «Дії» решили переименовать в Центральную.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не Южная, а Харьковская – большинство пользователей «Дії» поддержали именно такой вариант переименования ЮЖД".