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В «Дії» выбрали новое название для Южной железной дороги

Общество 10:26   17.03.2023
Оксана Горун
В «Дії» выбрали новое название для Южной железной дороги Фото: Павел Велицкий

Не Южная, а Харьковская – большинство пользователей «Дії» поддержали именно такой вариант переименования ЮЖД.

«К опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей. Большинство из них поддержали вариант «Харьковская железная дорога» — 335,6 тысяч голосов», — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отметим, что участники Харьковской топонимической группы, обсуждая предложенные варианты переименований, склонялись к другому — Слободской. Это название железной дороги, проходящей по территории Харьковщины, историческое. Так она называлась до переименования в «Южную».

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    • Ранее Юго-западную железную дорогу в Украине пользователи «Дії» решили переименовать в Центральную.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не Южная, а Харьковская – большинство пользователей «Дії» поддержали именно такой вариант переименования ЮЖД".