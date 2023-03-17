У “Дії” обрали нову назву для Південної залізниці

Не Південна, а Харківська. Більшість користувачів “Дії” підтримали саме такий варіант перейменування Південної залізниці.

“До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначимо, що учасники Харківської топонімічної групи, обговорюючи запропоновані варіанти перейменувань, схилялися до іншого – Слобідської. Ця назва залізниці, що проходить територією Харківщини, історична. Так вона називалася до перейменування на “Південну”.

Раніше Південно-Західну залізницю в Україні користувачі “Дії” вирішили перейменувати на Центральну.