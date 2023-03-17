У “Дії” обрали нову назву для Південної залізниці
Фото: Павло Велицький
Не Південна, а Харківська. Більшість користувачів “Дії” підтримали саме такий варіант перейменування Південної залізниці.
“До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначимо, що учасники Харківської топонімічної групи, обговорюючи запропоновані варіанти перейменувань, схилялися до іншого – Слобідської. Ця назва залізниці, що проходить територією Харківщини, історична. Так вона називалася до перейменування на “Південну”.
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Раніше Південно-Західну залізницю в Україні користувачі “Дії” вирішили перейменувати на Центральну.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не Південна, а Харківська. Більшість користувачів “Дії” підтримали саме такий варіант перейменування Південної залізниці".