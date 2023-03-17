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У “Дії” обрали нову назву для Південної залізниці

Політика 10:26   17.03.2023
Оксана Горун
У “Дії” обрали нову назву для Південної залізниці Фото: Павло Велицький

Не Південна, а Харківська. Більшість користувачів “Дії” підтримали саме такий варіант перейменування Південної залізниці.

“До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тисячі голосів”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначимо, що учасники Харківської топонімічної групи, обговорюючи запропоновані варіанти перейменувань, схилялися до іншого – Слобідської. Ця назва залізниці, що проходить територією Харківщини, історична. Так вона називалася до перейменування на “Південну”.

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    • Раніше Південно-Західну залізницю в Україні користувачі “Дії” вирішили перейменувати на Центральну.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не Південна, а Харківська. Більшість користувачів “Дії” підтримали саме такий варіант перейменування Південної залізниці".