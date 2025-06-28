Готуються «м’ясні» штурми Куп’янська, чого бракує для захисту від БпЛА – огляд

Ворог наблизився до Куп’янська на правобережжі Осколу. Переправити техніку так і не можуть, тож штурмуватимуть м’ясом. «Ахіллес» заявив, що для захисту неба України від «шахедів» не вистачає людей. Харків спрямував 50 мільйонів гривень на ППО. Як вплинули удари по бізнесу на безробіття в місті. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Кількість російських штурмів на Харківщині залишалася стабільною протягом тижня: на рівні десятка на двох напрямках на добу. Проте у п’ятницю Генштаб ЗСУ повідомив про помітну активізацію ворога. Тільки на півночі регіону зафіксували 13 боїв, у тому числі в районі Глибокого. Ще дев’ять атак було на Куп’янському напрямку. Головні події розгортаються на правому березі Осколу. Генштаб стабільно інформує про бої в районі Кіндрашівки. Команда аналітиків DeepState 24 червня змінила мапу фронту в цьому районі, повідомивши: окупанти захопили частину села Голубівка та просунулися в бік Радьківки. Інститут вивчення війни проаналізував геолоковані знімки місцевості та дійшов висновку, що росіяни наблизилися до правобережного Куп’янська на відстань у 3 км 400 м. Водночас американські аналітики спростували заяви росіян, що їхні війська вже в кілометрі від міста.

Куп’янськ штурмуватимуть «м’ясом»

На правобережжі Осколу росіяни пересуваються пішки та на цивільній техніці типу квадроциклів. Переправити важку техніку через Оскіл їм так і не вдалося.

«Росіяни докладають усіх зусиль, щоб створити загрозу для цього міста і підготувати умови для його оточення або штурму. Треба розуміти, щоби ці плани реалізувалися, їм в першу чергу потрібно налагодити логістику на Західний берег, тобто навести переправи. Переправи їм потрібні для того, щоб перекидати транспорт, перекидати бронетехніку. Для цього треба переправи. А ось, наприклад, якусь легку техніку, я маю на увазі, квадроцикли, мототехніку їм вдається переправляти на човнах або плотах. Також вони активно використовують такий спосіб, як вони з одного берега на інший перекидають мотузки, до них прив’язують човна або той самий пліт. І ось таким чином вони переправляються на західний берег Осколу», – розповів речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.

Відсутність танків, БМП і артилерії на правобережжі не зупинить ворога в спробі атакувати районний центр, вважає військово-політичний аналітик «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. На його думку, росіяни вже зараз готуються до так званих м’ясних штурмів.

«Я більш ніж впевнений, що Сили оборони України повністю готові до того, щоб нейтралізувати цю загрозу, нівелювати її та відповідно звести нанівець їхні спроби прорватися в Куп’янськ. Оскільки одним тільки «м’ясом» такий населений пункт як Куп’янськ, попри те, що він страждає вже не перший рік від постійних обстрілів і знищення з боку російських окупантів, це не так просто зробити», – вважає Коваленко.

Гуманітарна катастрофа в Куп’янську

На тлі наближення фронту з усіх боків у Куп’янську загострюється гуманітарна криза. За оцінкою начальника МВА Андрія Беседіна, наразі вже великим ризиком є сама спроба заїхати не лише в місто, але й на територію громади. Протягом червня тут було 3,5 тисячі «прильотів». У тому числі ворог скинув понад 170 КАБів.

«Водопостачання працює частково в тих умовах, в яких є. Електропостачання, на тих вулицях, на яких можливо зараз воно є, але, на жаль, відновлення на зараз неможливе, тому що, ще раз хочу зазначити, застосування ворогам озброєння, в тому числі FPV-дронів на оптоволокні, воно має велику концентрацію. Але, знову ж таки, велика кількість людей, яка залишається в безпосередньо місті Куп’янськ. Це понад 1400 мешканців, та загалом на території громади – це 2400 цивільних осіб, які нехтують своїм життям, своїм здоров’ям, і, на жаль, наражають тих людей, які забезпечують їх всім необхідним, або намагаються вивезти, на велику небезпеку», – повідомив Беседін.

Бізнес Харкова тримається попри все

У Харкові протягом тижня тривали нальоти «шахедів», хоча й не такі масовані, як у першій половині червня та навесні. Знову діставалося цивільним підприємствам.

«Ми бачимо, що продовжується політика вибивання економічного потенціалу регіону та конкретно міста Харкова. За кожний «приліт» – я намагаюся слідкувати, комунікуючи з бізнесами, які постраждали, скільки втрачено робочих місць – у нас може і 500 робочих місць за ніч бути знищено, і 100. Тобто десь у таких обсягах підприємства, які зупиняють роботу, втрачають робочі місця», – зазначив керівник ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.

Попри прицільне винищення бізнесу, підприємці Харкова, схоже, не налаштовані просто так поступитися росіянам і покинути місто. Принаймні перші статистичні дані свідчать, що кризу ворог не спровокував.

«Ми переживали, хвилювалися, боялися, що бізнес виїде з Харкова. Бізнес не тільки не виїхав, він став більш активним з погляду створення якихось нових виробництв, підприємств тощо. Ми боялися, що буде дійсно зменшення або різке збільшення кількості безробітних. Такого немає», – розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Мільйони на ППО є, техніка є, а людей – не вистачає

Тим часом у Харкові докладають зусиль, аби додатково убезпечити небо. Зокрема, з міського бюджету перерахували гроші частинам ППО.

«Ми перераховуємо кошти військовими частинам, які організують роботу ППО. І сьогодні є певний результат. Ми ще недавно перерахували 50 млн грн, і результат ми вже побачили насправді. Будемо перераховувати ще. Є певні домовленості й щодо підготовки кадрів, і щодо того, яким чином унеможливити ураження міста Харкова. Ми будемо працювати. Так, це дуже дорого коштує і буде певний час займає, але це необхідно», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Для захисту неба, зокрема, від «шахедів» наразі не вистачає не технічних рішень, а людей, вважають у ЗСУ.

«Ми зараз починаємо отримувати техніку, яка спроможна збивати «шахеди», але цю техніку хтось має пілотувати. На сьогодні ми взяли найдосвідченіших пілотів і ефективно та швидко їх перелаштовуємо на ті засоби, які допомагають збивати, зокрема, «шахеди» в другому ешелоні. Але цього все одно буде недостатньо, навіть якщо всі підрозділи виділять такі групи і отримують необхідні технічні засоби. Ми маємо для того, щоб утримати і передню лінію, і закрити наше небо, долучити основний капітал, про який говоримо, людей. Щиро прошу тих, хто є військовозобов’язаний: не відсиджуйтеся зараз вдома», – закликав командир 429-го ОПБпС «Ахіллес» Юрій Федоренко.