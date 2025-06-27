Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області

Про те, де точилися бої протягом доби, а також про втрати окупантів поінформували вранці 27 червня у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку було 13 боїв у районі Глибокого та Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки”, – уточнили у ГШ.

Втрати ворога сьогодні такі: