Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області
Про те, де точилися бої протягом доби, а також про втрати окупантів поінформували вранці 27 червня у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку було 13 боїв у районі Глибокого та Вовчанська.
Тоді як на Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки”, – уточнили у ГШ.
Втрати ворога сьогодні такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те: де точилися бої протягом доби, а також про втрати окупантів поінформували вранці 27 червня у Генштабі ЗСУ.".