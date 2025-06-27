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Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области

Украина 08:30   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области

О том, где шли бои в течение суток, а также о потерях оккупантов проинформировали утром 27 июня в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении было 13 боев в районе Глубокого и Волчанска.

Тогда как на Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том: где шли бои в течение суток, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 27 июня в Генштабе ВСУ.".