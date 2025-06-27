Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области
О том, где шли бои в течение суток, а также о потерях оккупантов проинформировали утром 27 июня в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении было 13 боев в районе Глубокого и Волчанска.
Тогда как на Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в ГШ.
Потери врага на сегодняшний день следующие:
Читайте также: РФ заявила о продвижении к Волчанским Хуторам, в ISW назвали это фейком
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том: где шли бои в течение суток, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 27 июня в Генштабе ВСУ.".