Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области

О том, где шли бои в течение суток, а также о потерях оккупантов проинформировали утром 27 июня в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении было 13 боев в районе Глубокого и Волчанска.

Тогда как на Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Потери врага на сегодняшний день следующие: