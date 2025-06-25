«Результат ми вже побачили» – Терехов про перерахування коштів на ППО Харкова

Нещодавно військові частини, які організовують роботу протиповітряної оборони, отримали від Харкова 50 мільйонів гривень, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.

“Наші військові повинні зробити так, щоб до Харкова не долітали ні “шахеди”, ні ракети, – сказав мер. – Так, це зміцнення ППО. І взагалі це державне питання. Що стосується міста Харкова, то ми перераховуємо кошти військовим частинам, які організовують роботу ППО. І сьогодні є певний результат. Ми нещодавно перерахували 50 мільйонів гривень і результат ми вже побачили насправді. Будемо перераховувати ще. Є певні домовленості і щодо підготовки кадрів, і щодо того, яким чином унеможливити ураження Харкова. Ми будемо працювати. Це дуже дорого коштує і певний час займає, але це необхідно робити”.

Відео: пресслужба Харківської міськради