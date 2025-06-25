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«Результат мы уже увидели» — Терехов о перечислении средств на ПВО Харькова 📹

Фронт 22:12   25.06.2025
Елена Нагорная
«Результат мы уже увидели» — Терехов о перечислении средств на ПВО Харькова 📹 Фото: Харьковский горсовет

Недавно воинские части, которые организовывают работу противовоздушной обороны, получили от Харькова 50 миллионов гривен, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.

«Наши военные должны сделать так, чтобы до Харькова не долетали ни «Шахеды», ни ракеты, — сказал мэр. — Да, это укрепление ПВО. И вообще это государственный вопрос. Что касается города Харькова, то мы перечисляем средства воинским частям, которые организовывают работу ПВО. И сегодня есть определенный результат. Мы недавно перечислили 50 миллионов гривен и результат мы уже увидели на самом деле. Будем перечислять еще. Есть определенные договоренности и по подготовке кадров, и о том, каким образом сделать невозможным поражение Харькова. Мы будем работать. Это очень дорого стоит и определенное время занимает, но это необходимо делать».

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 22:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно воинские части, которые организовывают работу противовоздушной обороны, получили от Харькова 50 миллионов гривен, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.".