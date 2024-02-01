“Це єдиний вихід” – шляховики про ямкові ремонти на Харківщині
На Харківщині розпочали ремонтувати дороги. Погода сприяє, заявили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури.
Наразі на трасах регіону проводять аварійний (ямковий) ремонт. Бригади працюють на кількох дорогах.
“Спеціальні машини, механізми та дорожні робочі зрізають асфальт на пошкоджених ділянках, зачищають заглиблення, підґрунтовують та заново вкладають асфальтобетонну суміш”, – описали діяльність своїх підрядників у Службі.
Там пояснили, чому повернулися до практики ямкового ремонту, від якого роками обіцяють відмовитися.
“В умовах відсутності фінансування наразі це єдиний вихід, щоб покращити стан дорожнього полотна та забезпечити нормальний проїзд там, де покриття було суттєво пошкоджене через зимові коливання температури та тривалу відсутність капітальних ремонтів. В першу чергу йдеться про забезпечення логістики для посилення обороноздатності України, евакуаційні маршрути, шляхи міжнародного, національного та регіонального значення”, – зазначили шляховики.
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Наразі, за їхніми даними, ремонти йдуть на трасах M-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розпочали ремонтувати дороги. Погода сприяє, заявили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури".