На важной трассе в Харьковской области почти полностью залатали ямы (фото)

В Харьковской области на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский завершили ремонтировать ямочность на 95%.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, ремонт на этой трассе на участке от Гонтового Яра до Харькова подрядные организации почти завершили.

«Эта трасса связывает область с другими регионами страны и является основным путем для доставки гуманитарных и военных грузов, а также эвакуации раненых. Ямы убирают пневмоструйным методом и с помощью горячего асфальтобетона, который доставляют на место в специальных автомобилях-термосах. На наиболее разрушенных участках привлекали еще и асфальтоукладчиков. Чтобы как можно быстрее привести в порядок аварийное покрытие, подрядчикам пришлось даже привлекать технику и дополнительные бригады из других регионов», — отметили дорожники.

В Службе отметили, что сроки проведения работ зависят от финансирования, ведь в условиях военного положения все средства направлены на усиление обороноспособности. Поэтому все работы подрядчики до сих пор выполняют за собственные оборотные средства.

Напомним, на последней сессии Харьковского облсовета начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев сообщил, что дорожники области в долгах, в облавтодоре — задержки зарплат. Дороги даже посыпали песком зимой — в долг. В том числе, из-за невозможности вовремя заплатить за работы задержался ремонт Киевской трассы (М-03).

Алексеев отвечая на вопрос о контроле за качеством проведенных ремонтов сообщил, что гарантийный срок на работы по аварийному ремонту дорог составляет два месяца. Он пояснил, что с начала полномасштабного вторжения и активных боевых действий выполняются только такие аварийные работы, которые называют эксплуатационным содержанием. Капитальные и текущие ремонты, гарантийные сроки на которые достигают нескольких лет, Служба не проводит.