На важливій трасі на Харківщині майже повністю залатали ями (фото)

На Харківщині на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили ремонтувати ямковість на 95%.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ремонт на цій трасі, на ділянці від Ґонтового Яру до Харкова, підрядні організації майже завершили.

«Ця траса зв’язує область з іншими регіонами країни та є основним шляхом для доставки гуманітарних та військових вантажів, а також евакуації поранених. Вибоїни та ями прибирають пневмо-струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону, який доправляють на місце у спеціальних автомобілях-термосах. На найбільш зруйнованих ділянках залучали ще й асфальтоукладальники. Щоб якнайшвидше привести до ладу аварійне покриття, підрядникам довелося навіть залучати техніку та додаткові бригади з інших регіонів», – зазначили дорожники.

У Службі зауважили, що терміни проведення робіт залежать від фінансування, адже в умовах воєнного стану всі кошти спрямовані на посилення обороноздатності. Тож наразі всі роботи підрядники й досі виконують за власні обігові кошти.

Нагадаємо, на останній сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв повідомив, що шляховики області у боргах, в облавтодорі – затримки зарплат. Дороги навіть посипали піском узимку — у борг. У тому числі через неможливість вчасно заплатити за роботи затримався ремонт Київської траси (М-03).

Алексєєв, відповідаючи на питання про контроль за якістю проведених ремонтів, повідомив, що гарантійний термін на роботи з аварійного ремонту доріг становить два місяці. Він пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення та активних бойових дій виконуються лише такі аварійні роботи, які називають експлуатаційним утриманням. Капітальні та поточні ремонти, гарантійні терміни на які сягають кількох років, Служба не проводить.