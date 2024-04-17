На важливій трасі на Харківщині майже повністю залатали ями (фото)
На Харківщині на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили ремонтувати ямковість на 95%.
За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ремонт на цій трасі, на ділянці від Ґонтового Яру до Харкова, підрядні організації майже завершили.
«Ця траса зв’язує область з іншими регіонами країни та є основним шляхом для доставки гуманітарних та військових вантажів, а також евакуації поранених. Вибоїни та ями прибирають пневмо-струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону, який доправляють на місце у спеціальних автомобілях-термосах. На найбільш зруйнованих ділянках залучали ще й асфальтоукладальники. Щоб якнайшвидше привести до ладу аварійне покриття, підрядникам довелося навіть залучати техніку та додаткові бригади з інших регіонів», – зазначили дорожники.
У Службі зауважили, що терміни проведення робіт залежать від фінансування, адже в умовах воєнного стану всі кошти спрямовані на посилення обороноздатності. Тож наразі всі роботи підрядники й досі виконують за власні обігові кошти.
Нагадаємо, на останній сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв повідомив, що шляховики області у боргах, в облавтодорі – затримки зарплат. Дороги навіть посипали піском узимку — у борг. У тому числі через неможливість вчасно заплатити за роботи затримався ремонт Київської траси (М-03).
Алексєєв, відповідаючи на питання про контроль за якістю проведених ремонтів, повідомив, що гарантійний термін на роботи з аварійного ремонту доріг становить два місяці. Він пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення та активних бойових дій виконуються лише такі аварійні роботи, які називають експлуатаційним утриманням. Капітальні та поточні ремонти, гарантійні терміни на які сягають кількох років, Служба не проводить.
Читайте також: Грошей на капремонти все немає: на яких дорогах Харківщини латають ями (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, дорожники, латают, м-03, ремонт, трасса, харківщина, ямы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На важливій трасі на Харківщині майже повністю залатали ями (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили ремонтувати ямковість на 95%.".