Лед и авто повредили антидроновые сетки на Харьковщине: их демонтировали

На Харьковщине демонтировали часть антидроновых сеток, которые получили повреждения из-за непогоды и негабаритного транспорта.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области напомнили, что в периоды с 30 по 31 января и 7-8 февраля в регион зашли мощные циклоны, которые принесли аномальные ледяные дожди и значительные колебания температуры.

«Вследствие этого на защитной сетке и металлических растяжках интенсивно намерзал лед, что привело к их провисанию. Зафиксировано накопление ледяных образований толщиной до 2,3 см, что привело к уменьшению габарита проезда до 4,4 – 4,5 м на отдельных участках автомобильной дороги. Подчеркиваем, что общая прочность конструкций АДЗ позволила выдержать значительные дополнительные нагрузки от ледовых образований (более 500 кг на секцию), а габарит проезда полностью соответствовал требованиям пункта 22.5 ПДД Украины», — отметили дорожники.

Однако, продолжили в Службе, зафиксировали отдельные случаи проезда негабаритных транспортных средств, которые двигались под конструкциями в период аномальных ледяных осадков и цепляли защитные сетки и металлические растяжки.

«Именно это привело к обрывам сеток и, в отдельных случаях, к критическим деформациям металлических опор, которые делают невозможным дальнейшее восстановление части элементов конструкции», — объяснили дорожники.

Для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения беспрепятственного проезда техники специалисты демонтировали части конструкций.

«Путем разрезки металлических растяжек и защитной сетки в местах наибольшего провисания. Указанные меры позволили максимально сохранить другие элементы АДЗ, которые могли испытать значительно большие повреждения вследствие дальнейшего проезда негабаритных транспортных средств«, — говорится в сообщении.

В Службе просят водителей соблюдать ПДД и, по возможности, избегать движения по участкам, где установлены защитные сооружения, во время сложных погодных условий.

«Все случаи повреждений АДЗ в дальнейшем будут фиксироваться специалистами для дальнейшего полного возмещения ущерба«, — отметили дорожники.