Газовики повідомили, де і коли на Харківщині не буде блакитного палива

У Харківській філії «Газмережі» повідомили, що 18 березня з 08:00 тимчасово зупинять подачу газу в селі Замірці Дергачівської громади на Харківщині.

Причиною тимчасового відключення стала «виробнича необхідність», написали фахівці.

«Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу: усі працівники Харківської філії «Газмережі» мають відповідні службові посвідчення», – наголосили газовики.

Відновити подачу блакитного палива обіцяють того ж дня до 17:00.