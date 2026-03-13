Газовики повідомили, де і коли на Харківщині не буде блакитного палива
У Харківській філії «Газмережі» повідомили, що 18 березня з 08:00 тимчасово зупинять подачу газу в селі Замірці Дергачівської громади на Харківщині.
Причиною тимчасового відключення стала «виробнича необхідність», написали фахівці.
«Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу: усі працівники Харківської філії «Газмережі» мають відповідні службові посвідчення», – наголосили газовики.
Відновити подачу блакитного палива обіцяють того ж дня до 17:00.
Читайте також: РФ атакує і гаражі та підприємства – Синєгубов про наслідки «прильотів»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: блакитне паливо, газ, газовики, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Газовики повідомили, де і коли на Харківщині не буде блакитного палива», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 09:26;