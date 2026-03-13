РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”
За добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів області, постраждали шестеро мешканців, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років. Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом минулої доби Харківщину атакувало таке озброєння:
- РСЗВ;
- два КАБи;
- 14 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль комунальників та підприємство, у Куп’янському – РФ атакувала гараж.
“В Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки); у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), два вантажні автомобілі, два комбайни, трактор (с. Кочеток)“, – додав Синєгубов.
