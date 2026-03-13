РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”

За добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів області, постраждали шестеро мешканців, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років. Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом минулої доби Харківщину атакувало таке озброєння:

РСЗВ;

два КАБи;

14 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль комунальників та підприємство, у Куп’янському – РФ атакувала гараж.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки); у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), два вантажні автомобілі, два комбайни, трактор (с. Кочеток)“, – додав Синєгубов.