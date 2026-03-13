Live

РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки "прильотів"

13.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”

За добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів області, постраждали шестеро мешканців, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Золочів постраждали 62-річна жінка, 42-річний і 35-річний чоловіки; у с. Зарожне Чугуївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 25, 30, 32 років. Також медики надали допомогу 65-річному чоловіку, який 5 березня постраждав у с. Старовірівка Шевченківської громади”, – зазначив  начальник ХОВА.

Протягом минулої доби Харківщину атакувало таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • два КАБи;
  • 14 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль комунальників та підприємство, у Куп’янському – РФ атакувала гараж.

“В Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки (сел. Борова), багатоквартирний і приватний будинки (м. Балаклія); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки); у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Зарожне), два вантажні автомобілі, два комбайни, трактор (с. Кочеток)“, –  додав Синєгубов.

Читайте також: Один бій був на півночі від Харкова – дані Генштабу на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
