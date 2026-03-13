РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»

За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов области, пострадали шестеро жителей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадали 62-летняя женщина, 42-летний и 35-летний мужчины; в с. Зарожное Чугуевской громады подверглись острой реакции на стресс мужчины 25, 30, 32 лет. Также медики оказали помощь 65-летнему мужчине, который 5 марта пострадал в с. Староверовка Шевченковской громады», – уточнил начальник ХОВА.

В течение минувших суток Харьковщину атаковало такое вооружение:

РСЗО;

два КАБа;

14 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе поврежден автомобиль коммунальщиков и предприятие, в Купянском – РФ атаковала гараж.

«В Изюмском районе повреждены частные дома (поселок Боровая), многоквартирный и частный дома (г. Балаклея); в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Зарожное), два грузовых автомобиля, два комбайна, трактор (с. Кочеток)», – добавил Синегубов.