РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов области, пострадали шестеро жителей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Золочев пострадали 62-летняя женщина, 42-летний и 35-летний мужчины; в с. Зарожное Чугуевской громады подверглись острой реакции на стресс мужчины 25, 30, 32 лет. Также медики оказали помощь 65-летнему мужчине, который 5 марта пострадал в с. Староверовка Шевченковской громады», – уточнил начальник ХОВА.
В течение минувших суток Харьковщину атаковало такое вооружение:
- РСЗО;
- два КАБа;
- 14 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе поврежден автомобиль коммунальщиков и предприятие, в Купянском – РФ атаковала гараж.
«В Изюмском районе повреждены частные дома (поселок Боровая), многоквартирный и частный дома (г. Балаклея); в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Зарожное), два грузовых автомобиля, два комбайна, трактор (с. Кочеток)», – добавил Синегубов.
13 марта 2026 в 08:59