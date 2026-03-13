Live

РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»

Происшествия 08:59   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»

За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов области, пострадали шестеро жителей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадали 62-летняя женщина, 42-летний и 35-летний мужчины; в с. Зарожное Чугуевской громады подверглись острой реакции на стресс мужчины 25, 30, 32 лет. Также медики оказали помощь 65-летнему мужчине, который 5 марта пострадал в с. Староверовка Шевченковской громады», – уточнил начальник ХОВА.

В течение минувших суток Харьковщину атаковало такое вооружение:

  • РСЗО;
  • два КАБа;
  • 14 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе поврежден автомобиль коммунальщиков и предприятие, в Купянском – РФ атаковала гараж.

«В Изюмском районе повреждены частные дома (поселок Боровая), многоквартирный и частный дома (г. Балаклея); в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасские Тишки), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Зарожное), два грузовых автомобиля, два комбайна, трактор (с. Кочеток)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 марта: бои, обстрелы, пострадавшие
Новости Харькова — главное 13 марта: бои, обстрелы, пострадавшие
13.03.2026, 09:13
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
13.03.2026, 08:59
Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
13.03.2026, 09:47
Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают
Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают
13.03.2026, 09:59
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
13.03.2026, 06:00
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
13.03.2026, 10:17

Новости по теме:

13.03.2026
Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00
12.03.2026
Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие
12.03.2026
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших
11.03.2026
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026
Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 08:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов области, пострадали шестеро жителей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".