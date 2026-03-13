Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00

Live

Украина 08:08   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток россияне атаковали на Харьковщине четыре раза. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали одну атаку врага в районе населённого пункта Зыбино.

Тем временем на Купянском – оккупанты пытались прорваться трижды раз около Подолов и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и произвел 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
