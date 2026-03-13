Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток россияне атаковали на Харьковщине четыре раза.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали одну атаку врага в районе населённого пункта Зыбино.
Тем временем на Купянском – оккупанты пытались прорваться трижды раз около Подолов и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и произвел 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 из реактивных систем залпового огня», – передают в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:
Читайте также: На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 08:08;