Live

На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара

Происшествия 07:33   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что за сутки спасатели потушили больше двух десятков пожаров. Пять из них – бушевали из-за российских обстрелов в Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области. 

«Утром враг ударил БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания возник пожар в здании гаражного бокса на территории местного лесничества. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель», – напомнили пожарные.

На Чугуевщине российские беспилотники атаковали сельхозпредприятие. Там загорелись семена подсолнечника на площади 20 квадратных метров, пострадали трое людей.

Тем временем в Харькове после пожара женщину госпитализировали из-за отравления угарным газом.

«Событие произошло в Салтовском районе города Харькова. В квартире горели домашние вещи на площади пожара 5 квадратных метров. Причина возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили спасатели.

Читайте также: Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 13 марта: как прошла ночь
13.03.2026, 08:15
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
13.03.2026, 06:00
На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара
На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара
13.03.2026, 07:33
Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00
Один бой был на севере от Харькова – данные Генштаба на 08:00
13.03.2026, 08:08
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли
12.03.2026, 19:57
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
13.03.2026, 08:59

Новости по теме:

12.03.2026
ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке
12.03.2026
На Харьковщине спасатели тушили десяток пожаров из-за «прилетов»
11.03.2026
За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров
10.03.2026
ГСЧС: больше десятка пожаров ликвидировали спасатели в регионе за сутки
09.03.2026
ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 07:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что за сутки спасатели потушили больше двух десятков пожаро".