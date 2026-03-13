На Салтовке женщина отравилась угарным газом: в ГСЧС назвали причину пожара
В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что за сутки спасатели потушили больше двух десятков пожаров. Пять из них – бушевали из-за российских обстрелов в Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.
«Утром враг ударил БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания возник пожар в здании гаражного бокса на территории местного лесничества. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель», – напомнили пожарные.
На Чугуевщине российские беспилотники атаковали сельхозпредприятие. Там загорелись семена подсолнечника на площади 20 квадратных метров, пострадали трое людей.
Тем временем в Харькове после пожара женщину госпитализировали из-за отравления угарным газом.
«Событие произошло в Салтовском районе города Харькова. В квартире горели домашние вещи на площади пожара 5 квадратных метров. Причина возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили спасатели.
