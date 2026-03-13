На Салтівці жінка отруїлася чадним газом: у ДСНС назвали причину пожежі

У ГУ ДСНС у Харківській області розповіли, що за добу рятувальники загасили понад два десятки пожеж. П’ять із них – вирували через російські обстріли в Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

“Вранці ворог завдав обстрілу ударним БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання виникла пожежа у будівлі гаражного боксу на території місцевого лісництва. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. На місці події під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади”, – зазначили у ДСНС.

На Чугуївщині російські безпілотники атакували сільгосппідприємство. Там загорілося насіння соняшнику на площі 20 квадратних метрів, постраждали троє людей.

Тим часом у Харкові після пожежі жінку госпіталізували через отруєння чадним газом.

“Подія трапилась в Салтівському районі міста Харкова. В квартирі горіли домашні речі на площі пожежі 5 квадратних метрів. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали рятувальники.