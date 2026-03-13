Один бій був на півночі від Харкова – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни атакували на Харківщині чотири рази.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали одну атаку ворога у районі населеного пункту Зибине.
Тим часом на Куп’янському – окупанти намагалися прорватися тричі разів біля Подолів та Глушківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ:
