Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива
В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что 18 марта с 08:00 временно остановят подачу газа в селе Замерцы Дергачевской громады на Харьковщине.
Причиной временного отключения стала «производственная необходимость», написали специалисты.
«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения. Обращаем внимание: у всех работников Харьковского филиала «Газсети» есть соответствующие служебные удостоверения», – акцентировали газовщики.
Возобновить подачу голубого топлива обещают в тот же день до 17:00.
Читайте также: РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: газ, газовики, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 09:26;