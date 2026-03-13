Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что 18 марта с 08:00 временно остановят подачу газа в селе Замерцы Дергачевской громады на Харьковщине.

Причиной временного отключения стала «производственная необходимость», написали специалисты.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения. Обращаем внимание: у всех работников Харьковского филиала «Газсети» есть соответствующие служебные удостоверения», – акцентировали газовщики.

Возобновить подачу голубого топлива обещают в тот же день до 17:00.