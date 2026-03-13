Live

Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива

Общество 09:26   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что 18 марта с 08:00 временно остановят подачу газа в селе Замерцы Дергачевской громады на Харьковщине.

Причиной временного отключения стала «производственная необходимость», написали специалисты.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения. Обращаем внимание: у всех работников Харьковского филиала «Газсети» есть соответствующие служебные удостоверения», – акцентировали газовщики.

Возобновить подачу голубого топлива обещают в тот же день до 17:00.

Читайте также: РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 13 марта: бои, обстрелы, пострадавшие
Новости Харькова — главное 13 марта: бои, обстрелы, пострадавшие
13.03.2026, 09:13
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
РФ атакует и гаражи и предприятия – Синегубов о последствиях «прилетов»
13.03.2026, 08:59
Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
Из-за боевых действий в Харьковской области не курсируют некоторые электрички
13.03.2026, 09:47
Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают
Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают
13.03.2026, 09:59
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 марта 2026: какой праздник и день в истории
13.03.2026, 06:00
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
13.03.2026, 10:17

Новости по теме:

12.03.2026
Будут приходить сотрудники с удостоверениями: предупреждение от газовщиков
25.02.2026
РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз
19.02.2026
Есть ли в Харькове дефицит топлива, ответили в мэрии
14.02.2026
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
13.02.2026
Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что 18 марта с 08:00 временно остановят подачу газа в селе Замерцы Дергачевской громады на Харьковщине.".