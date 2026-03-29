Мінлива хмарність і дощі: прогноз погоди на 30 березня

У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода завтра, 30 березня.

За даними синоптиків, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Уночі та вдень піде дощ.

По області температура повітря вночі коливатиметься від 6° до 11° тепла, вдень – від 13° до 18° тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Так вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6° до 8°, вдень – від 14° до 16°.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

