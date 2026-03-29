Мінлива хмарність і дощі: прогноз погоди на 30 березня
У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода завтра, 30 березня.
За даними синоптиків, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Уночі та вдень піде дощ.
По області температура повітря вночі коливатиметься від 6° до 11° тепла, вдень – від 13° до 18° тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Так вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6° до 8°, вдень – від 14° до 16°.
Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що вранці 29 березня у Харкові була небезпечна погода . По місту та області – туман, видимість 200 – 500 метрів.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 21:40;