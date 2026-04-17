Увага, розшук: Давид Зозулін зник у Харківській області

Про зникнення 25-річного Давида Зозуліна повідомила у поліцію його мати, мешканка Берестинського району.

5 березня 2026 року чоловік пішов з дому у невідомому напрямку, можливо, у бік міста Берестин. Але де він перебуває, до теперішнього часу невідомо.

Зниклий чоловік має психічні розлади, тому він може не орієнтуватися на місцевості, не усвідомлювати свої дії та не повідомляти про себе.

Прикмети Давида Зозуліна: на вигляд близько 15 років, зріст 155–160 см, худорлявої статури, коротке світле волосся, блакитні очі.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження зниклого, прохання негайно повідомити до Берестинського районного відділу поліції за телефонами: 👇

☎️057 730 82 73, 067 170 90 92 (чергова частина), 066 092 90 47 (кримінальна поліція).