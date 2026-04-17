Внимание, розыск: Давид Зозулин пропал в Харьковской области

Об исчезновении 25-летнего Давида Зозулина сообщила в полицию его мать, жительница Берестинского района.

5 марта 2026 мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, возможно, в сторону города Берестин. Но, где он находится теперь, неизвестно.

Пропавший мужчина имеет психические расстройства, поэтому он может не ориентироваться на местности, не отдавать отчет в своих действиях и не сообщать о себе.

Приметы Давида Зозулина: на вид около 15 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, просьба немедленно сообщить в Берестинский районный отдел полиции по телефонам: 👇

☎️057 730 82 73, 067 170 90 92 (очередная часть), 066 092 90 47 (уголовная полиция).