Внимание, розыск: Давид Зозулин пропал в Харьковской области
Об исчезновении 25-летнего Давида Зозулина сообщила в полицию его мать, жительница Берестинского района.
5 марта 2026 мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, возможно, в сторону города Берестин. Но, где он находится теперь, неизвестно.
Пропавший мужчина имеет психические расстройства, поэтому он может не ориентироваться на местности, не отдавать отчет в своих действиях и не сообщать о себе.
Приметы Давида Зозулина: на вид около 15 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, просьба немедленно сообщить в Берестинский районный отдел полиции по телефонам: 👇
☎️057 730 82 73, 067 170 90 92 (очередная часть), 066 092 90 47 (уголовная полиция).
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Нацполиция, розшук, розыск;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 17:29;