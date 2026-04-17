Внимание, розыск: Давид Зозулин пропал в Харьковской области

Общество 17:29   17.04.2026
Оксана Якушко
Об исчезновении 25-летнего Давида Зозулина сообщила в полицию его мать, жительница Берестинского района. 

5 марта 2026 мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, возможно, в сторону города Берестин. Но, где он находится теперь, неизвестно.

Пропавший мужчина имеет психические расстройства, поэтому он может не ориентироваться на местности, не отдавать отчет в своих действиях и не сообщать о себе.

Приметы Давида Зозулина: на вид около 15 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, просьба немедленно сообщить в Берестинский районный отдел полиции по телефонам: 👇

☎️057 730 82 73, 067 170 90 92 (очередная часть), 066 092 90 47 (уголовная полиция).

Читайте также: «Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 

Популярно
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
17.04.2026, 11:54
Без света останется один из районов Харькова в воскресенье: список улиц
Без света останется один из районов Харькова в воскресенье: список улиц
17.04.2026, 13:33
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
17.04.2026, 11:44
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, успех частной ПВО
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, успех частной ПВО
17.04.2026, 18:31
Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ
Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ
17.04.2026, 14:05
Забыл более 31,6 млн грн в декларации: будут судить экс-депутата с Харьковщины
Забыл более 31,6 млн грн в декларации: будут судить экс-депутата с Харьковщины
17.04.2026, 17:58

Новости по теме:

15.04.2026
Удравшего из дома на Харьковщине подростка нашли благодаря неравнодушным людям
15.04.2026
Подросток травмировался в ДТП в Харьковской области
13.04.2026
Младенца забрали у матери с Харьковщины, которая вела асоциальную жизнь
13.04.2026
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
08.04.2026
Под суд пойдет чиновник с Харьковщины, предоставлявший компенсации за жилье


