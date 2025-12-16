На жінку, що переховувала у Куп’янську трьох дітей, поліціянти склали протокол

Адміністративний протокол отримала 39-річна мешканка Куп’янська за відмову від обов’язкової евакуації дітей, повідомляє Нацполіція.

14 грудня з Куп’янська евакуювали 39-річну жінка разом із її трьома дітьми: хлопці 9, 17 років та 2-річна дівчинка. Наразі усі вони перебувають в умовно безпечному місці.

Правоохоронці встановили, що ця жінка відмовлялася виїжджати сама та вивозити дітей до безпечної території під час обов’язкової евакуації.

Тож правоохоронці склали на неї адмінпротокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Поліціянти Харківщини наголошують, що обов’язкова евакуація дітей проводиться виключно з метою збереження їхнього життя та здоров’я.