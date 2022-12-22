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Как встречали поезд святого Николая дети в освобожденном Изюме (фото)

Общество 17:46   22.12.2022
Елена Нагорная
Как встречали поезд святого Николая дети в освобожденном Изюме (фото) Фото: «Укрзалізниця»

Поезд святого Николая завершил путешествие по Харьковской области. Последней остановкой после села Занки и города Балаклея стал город Изюм.

Маленькие жители Изюма посмотрели театрализованную постановку в праздничном вагоне, пообщались со святым Николаем и получили подарки, сообщает «Укрзалізниця».


Фото: «Укрзалізниця»

Поезд святого Николая — это совместный проект «Укрзалізниці» и ЮНИСЕФ. В свой первый рейс он отправился 19 декабря, и уже побывал в Донецкой области, в городах Славянск и Краматорск. В целом поезд должен развезти более 33 тысяч подарков, и в дальнейшем приехать в Николаев и Херсон.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 17:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд святого Николая завершил путешествие по Харьковской области. Последней остановкой после села Занки и города Балаклея стал город Изюм.".