Как встречали поезд святого Николая дети в освобожденном Изюме (фото)
Фото: «Укрзалізниця»
Поезд святого Николая завершил путешествие по Харьковской области. Последней остановкой после села Занки и города Балаклея стал город Изюм.
Маленькие жители Изюма посмотрели театрализованную постановку в праздничном вагоне, пообщались со святым Николаем и получили подарки, сообщает «Укрзалізниця».
Фото: «Укрзалізниця»
Поезд святого Николая — это совместный проект «Укрзалізниці» и ЮНИСЕФ. В свой первый рейс он отправился 19 декабря, и уже побывал в Донецкой области, в городах Славянск и Краматорск. В целом поезд должен развезти более 33 тысяч подарков, и в дальнейшем приехать в Николаев и Херсон.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 17:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд святого Николая завершил путешествие по Харьковской области. Последней остановкой после села Занки и города Балаклея стал город Изюм.".