Укрзалізниця меняет расписание поезда Харьков – Одесса и Одесса — Харьков
Укрзалізниця меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье.
Так, с 19 января поезд №59 Харьков – Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово). Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.
Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса – Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье.".