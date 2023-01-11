Укрзалізниця меняет расписание поезда Харьков – Одесса и Одесса — Харьков

Укрзалізниця меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье.

Так, с 19 января поезд №59 Харьков – Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово). Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.

Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса – Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.