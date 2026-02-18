Сьогодні 18 лютого 2026: яке свято та день в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайло. У 1516-му народилася “Кривава Мері” – королева Англії Марія I Тюдор, а в 1745-му – італійський учений Алессандро Вольта. У 1930-му відкрили Плутон і відбувся перший політ корови на літаку. У 1943-му Геббельс виголосив свою знамениту промову про “тотальну війну”. У 1954-му письменник-фантаст Рональд Хаббард заснував Церкву саєнтології. У 2014-му розпочався штурм силовиками Майдану.

Свята та пам’ятні дати 18 лютого

18 лютого у світі – День Плутона.

Сьогодні – третій день Масниці, який називається “Тещині млинці”. За народними традиціями, цього дня зять ішов у гості до своєї тещі, а вона пекла йому млинці. Вважалося, що чим щасливішою в цей день буде теща, тим краще житиме подружжя.

Також сьогодні Міжнародний день батарейки та День вдячності великому пальцю.

18 лютого в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга (юридично – король, адже вона була монархом, а не дружиною короля) вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайла. Докладніше.

18 лютого 1516 року народилася майбутня королева Англії Марія I Тюдор, яка увійде в історію як “Кривава Мері”. Докладніше.

<br />

18 лютого 1745 року народився італійський учений Алессандро Вольта – один із “батьків” вчення про електрику. Саме його пам’яті присвячений Міжнародний день батарейки, який відзначають сьогодні. Докладніше.

18 лютого 1930 року відкрили Плутон. На той момент його визнали дев’ятою планетою Сонячної системи. Докладніше.

18 лютого 1930 року корова Оллі з ферми Елм стала першою коровою, котра полетіла літаком. Її також доїли просто в польоті. Молоко пакували в коробочки та на парашутах скидали глядачам на землі. Це відбувалося в рамках Міжнародної авіаційної виставки в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Виставку організували, щоби підтримати авіаційну галузь. Зараз важко повірити в це, але авіація в США на початку XX століття не була настільки незамінною. У роки Великої депресії ця нова транспортна сфера впала в кризу. Щоб популяризувати літаки та додатково переконати людей у ​​їхній безпеці та надійності, організували масштабний промозахід. Його частиною став політ Оллі.

“Відповідно до цілей виставки, сподівалися, що підняття корови в повітря викличе ажіотаж навколо літаків, покаже стабільність і безпеку літаків, а також продемонструє можливості авіації як ефективного засобу перевезення худоби. У рекламі трюку також обіцяли, що “будуть зібрані наукові дані про її поведінку”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Політ Оллі пройшов вдало. Вона подолала 116 км у повітрі між містами Бісмарк та Сент-Луїс. Під час польоту дала 23 літри молока. Ця подія та її героїня увійшли до літератури та масової культури. Її кілька разів згадували у книгах, а також – у культовому коміксі Ріплі “Віриш чи ні!”

<br />

18 лютого 1943 року головний пропагандист нацистської Німеччини Йозеф Геббельс у Берлінському палаці спорту виголосив найвідомішу зі своїх промов, якою ввів у обіг вираз “тотальна війна”. Докладніше.

18 лютого 1954 року Рональд Хаббард заснував у Лос-Анджелесі Церкву саєнтології. Докладніше.

18 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

18 лютого 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності. Докладніше.

Церковне свято 18 лютого

18 лютого вшановують пам’ять святителя Лева, папи Римського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 лютого – погожий день, то буде гарний врожай.

Якщо вже почалася повінь, то влітку буде гарний сінокіс.

Якщо на небі блідий місяць – буде сильний снігопад. Якщо ясний – холоднеча.

Що не можна робити 18 лютого

Не можна сумувати та перебувати в зневірі.

Не можна носити одяг темного кольору.