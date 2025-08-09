Live
Последствия «прилета» по мебельному магазину в Харькове показала полиция 📷

Происшествия 18:27   09.08.2025
Оксана Горун
У женщин, которые находились в «Мебельном лабиринте» на Салтовке в Харькове, в результате удара беспилотника — осколочные ранения.

«В результате попадания пострадали три женщины 38, 45, 43 лет, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о пяти пострадавших.

удар по Мебельному лабиринту в Харькове 9 августа 2025 3

Сообщение о «прилете» в полицию поступило в 16:20. Воздушной тревоги в городе в этот момент не было.

Читайте также: Девочка в коме после удара российских БпЛА по Харьковщине — Синегубов

«Вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждены крыша и помещения торгового заведения», — отметили в ГУНП.

удар по Мебельному лабиринту в Харькове 9 августа 2025

удар по Мебельному лабиринту в Харькове 9 августа 2025 2

удар по Мебельному лабиринту в Харькове 9 августа 2025 4

Автор: Оксана Горун
