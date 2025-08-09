Последствия «прилета» по мебельному магазину в Харькове показала полиция 📷
У женщин, которые находились в «Мебельном лабиринте» на Салтовке в Харькове, в результате удара беспилотника — осколочные ранения.
«В результате попадания пострадали три женщины 38, 45, 43 лет, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о пяти пострадавших.
Сообщение о «прилете» в полицию поступило в 16:20. Воздушной тревоги в городе в этот момент не было.
«Вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждены крыша и помещения торгового заведения», — отметили в ГУНП.
