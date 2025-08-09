Live
Девочка в коме после удара российских БпЛА по Харьковщине — Синегубов

Происшествия 11:17   09.08.2025
Оксана Горун
Пять жителей Харьковской области находятся в больницах после ночного налета российских БпЛА. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об их состоянии.

«В больницах находятся пять человек, которые за прошедшие сутки получили ранения в результате вражеской атаки. Двоих пострадавших госпитализировали из Чугуевского района. В частности, в реанимации находится 15-летняя девочка. У нее множественные травмы, ожоги. Девочка – в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще трое раненых были доставлены в медучреждения из Купянского района. Среди них одна пациентка – в реанимации, в крайне тяжелом состоянии», — написал Синегубов утром 9 августа.

По информации Харьковской областной прокуратуры, по региону за ночь ударили более 20 БпЛА. Больше всего досталось Чугуеву (и, по данным ГСЧС, ближайшему селу Клугино-Башкировка). Там было не менее десяти ударов за полчаса. Именно там пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Ранения, ожоги и острый шок — еще у пяти местных жителей.

массированная атака БпЛА 9 авгута 2025 в Харьковской области 5

Читайте также: По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших

Три беспилотника ударили — по Золочеву, там горело здание инфекционного отделения больницы. Оно пустовало, обошлось без пострадавших. Около 2:40 еще четыре БпЛА попали по Балаклее, там повреждены частные и многоквартирные дома. По поселку Шевченково Купянского района прилетело еще порядка 10 БпЛА. Повреждены дома, два учебных заведения, банк.

Автор: Оксана Горун
