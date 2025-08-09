«Прилеты» по больнице в Золочеве: Коваленко сообщил, что горело (видео)

Ночью 9 августа российская армия нанесла три удара БпЛА типа «Герань-2» по территории больницы в Золочеве.

«В результате прямых попаданий в крышу загорелось одноэтажное здание недействующего инфекционного отделения Золочевской больницы. Помещение уничтожено. Без пострадавших», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Видео: Виктор Коваленко

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки Харьковскую область атаковали 34 БпЛА типа «Герань-2». Из них 22 в течение одного часа — ночью с 01:00 по 02:00. Под ночным ударом были четыре района Харьковской области. Пострадавшие есть в пригороде Чугуева — селе Клугино-Башкировка (в том числе пострадала 15-летняя девушка).