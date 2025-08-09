«Прилеты» по больнице в Золочеве: Коваленко сообщил, что горело (видео)
Последствия удара по больнице в Золочеве. Фото: Виктор Коваленко
Ночью 9 августа российская армия нанесла три удара БпЛА типа «Герань-2» по территории больницы в Золочеве.
«В результате прямых попаданий в крышу загорелось одноэтажное здание недействующего инфекционного отделения Золочевской больницы. Помещение уничтожено. Без пострадавших», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Видео: Виктор Коваленко
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки Харьковскую область атаковали 34 БпЛА типа «Герань-2». Из них 22 в течение одного часа — ночью с 01:00 по 02:00. Под ночным ударом были четыре района Харьковской области. Пострадавшие есть в пригороде Чугуева — селе Клугино-Башкировка (в том числе пострадала 15-летняя девушка).
Читайте также: Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, золочів, коваленко, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Прилеты» по больнице в Золочеве: Коваленко сообщил, что горело (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2025 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 9 августа российская армия нанесла три удара БпЛА типа «Герань-2» по территории больницы в Золочеве".