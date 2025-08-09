“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)
Наслідки удару по лікарні в Золочеві. Фото: Віктор Коваленко
Вночі 9 серпня російська армія завдала трьох ударів БпЛА типу “Герань-2” по території лікарні в Золочеві.
“Внаслідок прямих влучань в дах загорілася одноповерхова будівля недіючого інфекційного відділення Золочівської лікарні. Приміщення знищене. Без постраждалих”, – повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Відео: Віктор Коваленко
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу Харківську область атакували 34 БпЛА типу “Герань-2”. З них 22 протягом однієї години – вночі з 01:00 до 02:00. Під нічним ударом були чотири райони Харківської області. Постраждалі є у передмісті Чугуєва – селі Клугино-Башкирівка (зокрема постраждала 15-річна дівчина).
Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна здасть Донецьку область — аналіз ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 9 серпня російська армія завдала трьох ударів БпЛА типу “Герань-2” по території лікарні в Золочеві".