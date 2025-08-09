“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)

Вночі 9 серпня російська армія завдала трьох ударів БпЛА типу “Герань-2” по території лікарні в Золочеві.

“Внаслідок прямих влучань в дах загорілася одноповерхова будівля недіючого інфекційного відділення Золочівської лікарні. Приміщення знищене. Без постраждалих”, – повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Відео: Віктор Коваленко

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу Харківську область атакували 34 БпЛА типу “Герань-2”. З них 22 протягом однієї години – вночі з 01:00 до 02:00. Під нічним ударом були чотири райони Харківської області. Постраждалі є у передмісті Чугуєва – селі Клугино-Башкирівка (зокрема постраждала 15-річна дівчина).