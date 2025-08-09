Live
На відновленні будинку на Салтівці “загубили” 1,6 млн грн

Суспільство 16:18   09.08.2025
Оксана Горун
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в недбалості колишньому начальнику управління комунального підприємства, який мав перевірити результати ремонту будинку на вул. Валентинівській.

За версією слідства, керівник підписав акти виконаних робіт без належної перевірки.

Частина робіт — зокрема скління технічних поверхів, фарбування стін, ремонт покрівлі та утеплення фасаду — або не виконувалась зовсім, або були зроблені не в повному обсязі. За даними слідства, через службову недбалість посадовця територіальній громаді було завдано збитків на суму понад 1,6 млн грн“, — проінформувала пресслужба прокуратури.

Відновлювальні роботи проводили та недоробили у 2023 році. Будинок на Салтівці постраждав від російського обстрілу.

У прокуратурі зазначили, що чиновник, який проходить підозрюваним у цій справі, вже не обіймає свою посаду. Йому повідомили про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Читайте також: Відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці: мерія опублікувала фото робіт

Автор: Оксана Горун
