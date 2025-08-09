На відновленні будинку на Салтівці “загубили” 1,6 млн грн
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в недбалості колишньому начальнику управління комунального підприємства, який мав перевірити результати ремонту будинку на вул. Валентинівській.
За версією слідства, керівник підписав акти виконаних робіт без належної перевірки.
“Частина робіт — зокрема скління технічних поверхів, фарбування стін, ремонт покрівлі та утеплення фасаду — або не виконувалась зовсім, або були зроблені не в повному обсязі. За даними слідства, через службову недбалість посадовця територіальній громаді було завдано збитків на суму понад 1,6 млн грн“, — проінформувала пресслужба прокуратури.
Відновлювальні роботи проводили та недоробили у 2023 році. Будинок на Салтівці постраждав від російського обстрілу.
У прокуратурі зазначили, що чиновник, який проходить підозрюваним у цій справі, вже не обіймає свою посаду. Йому повідомили про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.
Читайте також: Відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці: мерія опублікувала фото робіт
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, підозра, прокуратура, растрата;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На відновленні будинку на Салтівці “загубили” 1,6 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 16:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в недбалості колишньому начальнику управління КП, який мав перевірити результати ремонту будинку на вул. Валентинівській".