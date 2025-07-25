Відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці: опублікували фото робіт

Харківська міськрада повідомила, що триває відновлення будинку на вул. Ужвій на Північній Салтівці. Утеплили вже понад 80% фасаду.

“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці посилили там конструкції технічного поверху, встановили нові вікна та двері, у місцях загального користування утеплили стіни. Зараз там проводяться оздоблювальні роботи. Крім того, будівельники утеплили вже понад 80% фасаду”, – проінформувала пресслужба ХМР.

Надалі в будинку планують утеплити підвал та технічний поверх. А також – замінити інженерні мережі, відремонтувати дах та вхідні групи.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті. За словами міського голови, в Харкові пошкоджені 12 300 будівель, близько 9000 з них – житлові будинки. 15 доведеться знести. До кінця цього року планують поновити 200 будинків.