Відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці: опублікували фото робіт
Харківська міськрада повідомила, що триває відновлення будинку на вул. Ужвій на Північній Салтівці. Утеплили вже понад 80% фасаду.
“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці посилили там конструкції технічного поверху, встановили нові вікна та двері, у місцях загального користування утеплили стіни. Зараз там проводяться оздоблювальні роботи. Крім того, будівельники утеплили вже понад 80% фасаду”, – проінформувала пресслужба ХМР.
Надалі в будинку планують утеплити підвал та технічний поверх. А також – замінити інженерні мережі, відремонтувати дах та вхідні групи.
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Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків знесуть у місті. За словами міського голови, в Харкові пошкоджені 12 300 будівель, близько 9000 з них – житлові будинки. 15 доведеться знести. До кінця цього року планують поновити 200 будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 15:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада повідомила, що триває відновлення будинку на вул. Ужвій на Північній Салтівці. Утеплили вже понад 80% фасаду".