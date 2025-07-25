Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ

Харьковский горсовет сообщил, что продолжается восстановление дома на ул. Ужвий на Северной Салтовке. Утеплили уже более 80% фасада.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты усилили там конструкции технического этажа, установили новые окна и двери, в местах общего пользования утеплили стены. Сейчас там проводятся отделочные работы. Кроме того, строители утеплили уже более 80% фасада», — проинформировала пресс-служба ХГС.

В дальнейшем в доме планируют утеплить подвал и технический этаж. А также — заменить инженерные сети, отремонтировать крышу и входные группы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько разрушенных домов снесут в городе. По словам городского головы, в Харькове повреждены 12 300 зданий, около 9000 из них – жилые дома. 15 придется снести. До конца этого года планируют восстановить 200 домов.