Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ
Харьковский горсовет сообщил, что продолжается восстановление дома на ул. Ужвий на Северной Салтовке. Утеплили уже более 80% фасада.
«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты усилили там конструкции технического этажа, установили новые окна и двери, в местах общего пользования утеплили стены. Сейчас там проводятся отделочные работы. Кроме того, строители утеплили уже более 80% фасада», — проинформировала пресс-служба ХГС.
В дальнейшем в доме планируют утеплить подвал и технический этаж. А также — заменить инженерные сети, отремонтировать крышу и входные группы.
Читайте также: Во сколько обойдется восстановление дома на улице Свободы в Харькове – ХАЦ
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько разрушенных домов снесут в городе. По словам городского головы, в Харькове повреждены 12 300 зданий, около 9000 из них – жилые дома. 15 придется снести. До конца этого года планируют восстановить 200 домов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мэрия, новости Харькова, Северная Салтока;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 15:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет сообщил, что продолжается восстановление дома на ул. Ужвий на Северной Салтовке. Утеплили уже более 80% фасада".