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Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ

Общество 15:44   25.07.2025
Оксана Горун
Восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: мэрия опубликовала фото работ

Харьковский горсовет сообщил, что продолжается восстановление дома на ул. Ужвий на Северной Салтовке. Утеплили уже более 80% фасада.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты усилили там конструкции технического этажа, установили новые окна и двери, в местах общего пользования утеплили стены. Сейчас там проводятся отделочные работы. Кроме того, строители утеплили уже более 80% фасада», — проинформировала пресс-служба ХГС.

ремонт дома на Ужвий в Харькове 3

В дальнейшем в доме планируют утеплить подвал и технический этаж. А также — заменить инженерные сети, отремонтировать крышу и входные группы.

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ремонт дома на Ужвий в Харькове 2

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько разрушенных домов снесут в городе. По словам городского головы, в Харькове повреждены 12 300 зданий, около 9000  из них – жилые дома. 15 придется снести. До конца этого года планируют восстановить 200 домов.

ремонт дома на Ужвий в Харькове

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 15:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет сообщил, что продолжается восстановление дома на ул. Ужвий на Северной Салтовке. Утеплили уже более 80% фасада".