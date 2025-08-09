На восстановлении дома на Салтовке «потеряли» 1,6 млн грн
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в халатности бывшему начальнику управления коммунального предприятия, который должен был проверить результаты ремонта дома на ул. Валентиновской.
По версии следствия, руководитель подписал акты выполненных работ без надлежащей проверки.
«Часть работ — в частности, остекление технических этажей, покраска стен, ремонт кровли и утепление фасада — либо не выполнялась вовсе, либо были сделаны не в полном объеме. По данным следствия, из-за служебной халатности чиновника территориальной громаде был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млн грн», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Восстановительные работы проводили и недоделали в 2023 году. Дом на Салтовке пострадал от российских обстрелов.
В прокуратуре отметили, что чиновник, который проходит подозреваемым в этом деле, уже не занимает свою должность. Ему сообщили о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.
