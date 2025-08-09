Live
Ворог штурмував у напрямку Куп’янська – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:33   09.08.2025
Оксана Горун
Ворог штурмував у напрямку Куп’янська – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Генштаб зранку 9 серпня у зведенні за добу повідомив про 16 атак на двох напрямках фронту в Харківській області. Ворог атакує поблизу Вовчанська та в різних локаціях Куп’янського району.

“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки”, – перелічили в ГШ.

Загалом на території України за добу було 163 бої. Активним залишається сусідній із Харківщиною Лиманський напрямок: там ворог атакував 24 рази.

Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW

“Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника”, – зазначили в Генштабі.

Командування ЗСУ оновило дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Ворог штурмував у напрямку Куп'янська – Генштаб ЗСУ
