Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ

Фронт 08:33   09.08.2025
Оксана Горун
Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб утром 9 августа в сводке за сутки сообщил о 16 атаках на двух направлениях фронта в Харьковской области. Враг атакует у Волчанска и в различных локациях Купянского района.

«На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки. На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирового, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки», — перечислили в ГШ.

В целом на территории Украины за сутки было 163 боя. Активным остается соседнее с Харьковщиной Лиманское направление: там враг атаковал 24 раза.

Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW

«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника», — отметили в Генштабе.

Командование ВСУ обновило данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
09.08.2025, 08:04
Новости Харькова — главное 9 августа: налет БпЛА, ребенок среди пострадавших
09.08.2025, 08:59
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
09.08.2025, 08:51
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
08.08.2025, 21:42
По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших
09.08.2025, 09:31

