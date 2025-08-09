Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ

Генштаб утром 9 августа в сводке за сутки сообщил о 16 атаках на двух направлениях фронта в Харьковской области. Враг атакует у Волчанска и в различных локациях Купянского района.

«На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки. На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирового, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки», — перечислили в ГШ.

В целом на территории Украины за сутки было 163 боя. Активным остается соседнее с Харьковщиной Лиманское направление: там враг атаковал 24 раза.

«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника», — отметили в Генштабе.

Командование ВСУ обновило данные о потерях врага.