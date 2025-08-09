Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ
Генштаб утром 9 августа в сводке за сутки сообщил о 16 атаках на двух направлениях фронта в Харьковской области. Враг атакует у Волчанска и в различных локациях Купянского района.
«На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки. На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирового, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки», — перечислили в ГШ.
В целом на территории Украины за сутки было 163 боя. Активным остается соседнее с Харьковщиной Лиманское направление: там враг атаковал 24 раза.
Читайте также: Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника», — отметили в Генштабе.
Командование ВСУ обновило данные о потерях врага.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянск, купянское направление, наступ, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2025 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб утром 9 августа в сводке за сутки сообщил о 16 атаках на двух направлениях фронта в Харьковской области. Враг атакует у Волчанска и в различных локациях Купянского района".