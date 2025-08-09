Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)

Минулої ночі російська армія відправила по Харківській області зграю БпЛА. Протягом ночі повідомляли про “прильоти” в Чугуєві та Балаклії, дісталося й іншим населеним пунктам, є постраждалі.

У ДСНС України поінформували, що під ударом були населені пункти в чотирьох районах Харківської області.

“Вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по області. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні”, – зазначила пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників були такі “прильоти”:

🔹 Богодухівський район. У Золочеві горіла адмінбудівля лікарні. Обійшлося без постраждалих.

🔹 Чугуївський район. Горіли квартири в багатоповерхівці села Клугино-Башкирівка – на 1-му та 4-му поверхах.

“Постраждали шестеро людей, серед них дитина 2010 року народження”, – зазначили в ДСНС.

🔹 Ізюмський район. У Балаклії горіла адмінбудівля на площі 300 квадратних метрів та приватний будинок (60 кв. м). Також були пожежі в селі Калинівка – горіли навчальний заклад та клуб, без постраждалих.

🔹 Куп’янський район. Горіли навчальний заклад та гуртожиток у Шевченковому (також пожежі були в гаражах, палали автівки). В Одрадному пошкоджений дах зерносховища, горіло розлите паливо. У Млинках горіла лікарня та господарча споруда. Без постраждалих.

“Працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, зокрема медичні й піротехнічні розрахунки, офіцери-рятувальники громад та місцева пожежна команда”, – прокоментували в ДСНС.