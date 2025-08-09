Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)
Минулої ночі російська армія відправила по Харківській області зграю БпЛА. Протягом ночі повідомляли про “прильоти” в Чугуєві та Балаклії, дісталося й іншим населеним пунктам, є постраждалі.
У ДСНС України поінформували, що під ударом були населені пункти в чотирьох районах Харківської області.
“Вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по області. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні”, – зазначила пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників були такі “прильоти”:
🔹 Богодухівський район. У Золочеві горіла адмінбудівля лікарні. Обійшлося без постраждалих.
🔹 Чугуївський район. Горіли квартири в багатоповерхівці села Клугино-Башкирівка – на 1-му та 4-му поверхах.
“Постраждали шестеро людей, серед них дитина 2010 року народження”, – зазначили в ДСНС.
🔹 Ізюмський район. У Балаклії горіла адмінбудівля на площі 300 квадратних метрів та приватний будинок (60 кв. м). Також були пожежі в селі Калинівка – горіли навчальний заклад та клуб, без постраждалих.
🔹 Куп’янський район. Горіли навчальний заклад та гуртожиток у Шевченковому (також пожежі були в гаражах, палали автівки). В Одрадному пошкоджений дах зерносховища, горіло розлите паливо. У Млинках горіла лікарня та господарча споруда. Без постраждалих.
“Працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, зокрема медичні й піротехнічні розрахунки, офіцери-рятувальники громад та місцева пожежна команда”, – прокоментували в ДСНС.
Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна здасть Донецьку область — аналіз ISW
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, массированная атака, новини Харкова, пожежа, пострадалі, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі російська армія відправила по Харківській області зграю БпЛА. Протягом ночі повідомляли про “прильоти” в Чугуєві та Балаклії, дісталося й іншим населеним пунктам".