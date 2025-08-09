Сегодня 9 августа: какой праздник и день в истории

9 августа 1173 года заложили фундамент Пизанской башни. В 1803-м Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. В 1815-м Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены. В 1938-м родился второй Президент Украины Леонид Кучма. В 1942-м в Киеве состоялся мифологизированный «Матч смерти». В 1945-м американцы сбросили ядерную бомбу на японский город Нагасаки. В 1974-м подал в отставку президент США Ричард Никсон.

Праздники и памятные даты 9 августа

9 августа – Международный день коренных народов мира.

Также сегодня: Всемирный день книголюбов, Международный день коворкинга.

9 августа в истории

9 августа 1173 года заложили фундамент Пизанской башни. Сооружение, прославившееся на весь мир из-за своего необычного наклона, изначально должно было быть прямым. Изюминка, ежегодно привлекающая 5 миллионов туристов, стала следствием строительства на нестабильной почве и неверного расчета фундамента. Мраморную башню высотой почти 56 метров строили в течение двух веков. Она стала третьей из построек, возведенных на Соборной площади города Пиза. Кроме башни, являющейся колокольней, рядом находится кафедральный собор и Пизанский баптистерий.

Известно, что первое пожертвование на возведение колокольни собора сделала вдова — донна Берта ди Бернардо 5 января 1172 года. На ее средства приобрели несколько камней, которые до сих пор находятся в основании Пизанской башни. Фундамент постройки заложили на три метра в глубину. Проседать она начала уже на этапе, когда строительство дошло до второго этажа (через пять лет после начала работ – в 1778-м). По всей вероятности, никакой башни вообще бы не было — она могла рухнуть еще в Средневековье, если бы строительство вели без перерывов. Но из-за войн, которые в XII-XIII веках Пизанская республика регулярно вела с соседями, работы остановили на несколько десятилетий. И благодаря этому почва под башней успела осесть и несколько стабилизироваться.

«Джованни ди Симоне, инженер, ответственный за строительство, когда оно возобновилось, пытался компенсировать наклон, сделав новые этажи чуть выше с более низкой стороны, но дополнительная кладка привела к еще большей просадке конструкции. Проект прерывался, поскольку инженеры искали решение проблемы наклона, но в конце концов башню завершили в XIV веке. Внутри башни тянулась двойная винтовая лестница с 294 ступенями, ведущими от земли к колокольне (одна лестница включает две дополнительные ступени, чтобы компенсировать наклон башни). В течение следующих четырех веков на башне установили семь колоколов; самый большой весил более 3600 кг. Однако в начале ХХ века более тяжелые колокола смолкли, поскольку считалось, что их движение может потенциально ухудшить наклон башни», — отмечает энциклопедия Britannica.

Седьмой этаж башни завершили в 1319 году, а полностью ее достроили в 1372-м. Несмотря на значительное количество применяемых инженерных решений, чтобы башня не упала, к концу ХХ века ее наклон уже достиг опасных 5,5 градуса. Она проседала со скоростью 1,2 мм в год. Но современные технологии, похоже, спасли старинное сооружение. В 1990 году Пизанскую башню закрыли на масштабную реконструкцию.

«Землю из-под фундамента выкачали сифоном, уменьшив наклон на 17 дюймов (44 см) до 13,5 фута (4,1 метра); работы были завершены в мае 2001 года и конструкцию снова открыли для посетителей. Башня продолжала выпрямляться без дальнейших подкопов, пока в мае 2008-го датчики не показали, что движение наконец остановилось, с общим улучшением на 19 дюймов (48 см). Инженеры спрогнозировали, что башня будет оставаться стабильной не менее 200 лет», — пишет Britannica.

9 августа 1803 года американский изобретатель Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. Подробнее.

9 августа 1815 года Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены, где провел оставшуюся жизнь — до смерти в 1821-м.

9 августа 1938 года родился второй Президент Украины Леонид Кучма.

9 августа 1942 года британцы арестовали Махатму Ганди. Подробнее.

9 августа 1942 года в Киеве состоялся футбольный матч, который советская пропаганда назвала «Матчем смерти». Играли украинская команда Хлебозавода №1 «Старт» и немецкая «Флакельф». В состав украинской входили футболисты, которые до войны играли за «Динамо» и «Локомотив». В состав немецкой – солдаты оккупационной армии. «Матчем смерти» эту игру окрестили из-за того, что некоторых игроков «Старта» впоследствии расстреляли. Советский миф был таким: нацисты убили футбольных соперников за их победу со счетом 5:3. На самом же деле погибли далеко не все участники украинской команды. А те, кого убили, попали в застенки и на расстрел при разных обстоятельствах. Исследователь истории ФК «Динамо-Киев» Георгий Кузьмин считает, что часть игроков «Старта» арестовали из-за их связей с НКВД. Ведь команда «Динамо» принадлежала НКВД. Об этом нацистам якобы напомнил директор Украинского стадиона Георгий Швецов. Трех участников матча – Клименко, Кузьменко и Трусевича расстреляли в сорок третьем году во время карательной акции, которая стала ответом нацистов на уничтожение советскими подпольщиками механического завода. Тогда убили большую группу заключенных. Николай Коротких умер при других обстоятельствах – осенью 1942-го. Он был кадровым сотрудником НКВД и не пережил пыток нацистской полиции безопасности.

9 августа 1945 года ВВС США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Подробнее.

9 августа 1974 года подал в отставку президент США Ричард Никсон. Это стало результатом Уотергейтского скандала.

Церковный праздник 9 августа

9 августа чтят память апостола Матфея. Подробнее.

Народные приметы

Если на огурцах уже пожелтели листья, то осень будет ранней.

Если в лесу сильно пахнет грибами, то осень будет ранней, но теплой.

Радуга 9 августа – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 9 августа

Нельзя торопиться и принимать поспешные решения.

Нельзя носить металлические украшения в этот день.

Нельзя ночью смотреть на луну, чтобы голова не болела.